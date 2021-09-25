Rusya’da düşen o uçağın kara kutuları bulundu
Rusya Soruşturma Komitesi, Habarovsk bölgesinde An-26 uçağının düştüğü bölgede uçuş kayıt cihazlarının bulunduğunu açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Habarovsk bölgesinde An-26 uçağının düştüğü ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği kaza yerinde çalışan arama-kurtarma ekiplerinin, uçuş kayıt cihazlarına ulaştığını belirtti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ‘yer tabanlı uçuş desteği telsiz aygıtlarını’ denetleyen An-26 uçağının, Habarovsk Havalimanı'na 38 kilometre uzaklıkta radardan kaybolduğunu bildirmişti.
Açıklamada, düşen uçakta bulunan 6 mürettebatın kaza sonucunda hayatını kaybettiğini duyurulmuştu.