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Dünya Rusya’da düşen o uçağın kara kutuları bulundu
Dünya

Rusya’da düşen o uçağın kara kutuları bulundu

Rusya Soruşturma Komitesi, Habarovsk bölgesinde An-26 uçağının düştüğü bölgede uçuş kayıt cihazlarının bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 22:25:00 -
Rusya’da düşen o uçağın kara kutuları bulundu

Rusya Soruşturma Komitesi, Habarovsk bölgesinde An-26 uçağının düştüğü ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği kaza yerinde çalışan arama-kurtarma ekiplerinin, uçuş kayıt cihazlarına ulaştığını belirtti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ‘yer tabanlı uçuş desteği telsiz aygıtlarını’ denetleyen An-26 uçağının, Habarovsk Havalimanı'na 38 kilometre uzaklıkta radardan kaybolduğunu bildirmişti.

Açıklamada, düşen uçakta bulunan 6 mürettebatın kaza sonucunda hayatını kaybettiğini duyurulmuştu. 

 

 

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