0553 313 94 23
impression

Rusya'da devlet binasına bombalı saldırı!

Rusya'nın Arhangelsk şehrinde Rus istihbaratı Federal Güvenlik Servisi'ne bombalı saldırı düzenlendi. Meydana gelen saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:06
Rusya'da devlet binasına bombalı saldırı!

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Arhangelsk şehrinde 17 yaşında bir kişinin Rus istihbaratı Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası girişinde bombalı terör saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk şehrinde bulunan FSB yönetim binasının girişinde yerel saat ile 08.52’de patlama meydana geldi.

Açıklamada, "İlk bilgilere göre, binaya giren bir kişi çantasından çıkardığı bilinmeyen bir cismin bir süre sonra elinde patlaması sonucu öldü." bilgisi verildi.

Komite, patlama esnasında 3 FSB çalışanının yaralandığı bilgisini de paylaştı.

Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı açıklamada, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:06
  1. Rusya
  2. bombalı saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlarda sıcak basması
    1. Kadınlarda sıcak basması
    2. Eren Erdem Mahkeme başkanının sorusuna..
    3. Rusya'daki 'patlama' terör saldırısı..
    4. FETÖ elebaşısı, Külünk’ü hedef gösterdi
    5. Havalimanı tartışmasına çarpıcı yorum!..
    6. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    7. 'Heykel' medyasının mescid rahatsızlığı!
    8. Bir gömleği ütülemek meğer ne..
    9. Vatan gazetesi kapanıyor! Yarın son..
    10. Sapık İsrail’in istismar karnesi
    11. Bu boncuk değil üzüm!
    12. Ehliyetsiz sürücü ve polis arasında..
    13. Hem çarptı hem de azarladı! İnanılmaz..
    14. Terörle mücadele başarısız olsun diye..
    15. Bankada dehşet anları! Parası..
    16. İran'dan o iddialara yalanlama geldi
    17. Rusya'da devlet binasına bombalı..
    18. TSK Fırat'ın doğusunu vurdu: Ölüler var
    19. Murat Başoğlu salıverildi... Arka..
    20. İGA iş başvuru formu
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur