Rusya'da devlet binasına bombalı saldırı!

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Arhangelsk şehrinde 17 yaşında bir kişinin Rus istihbaratı Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası girişinde bombalı terör saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk şehrinde bulunan FSB yönetim binasının girişinde yerel saat ile 08.52’de patlama meydana geldi.

Açıklamada, "İlk bilgilere göre, binaya giren bir kişi çantasından çıkardığı bilinmeyen bir cismin bir süre sonra elinde patlaması sonucu öldü." bilgisi verildi.

Komite, patlama esnasında 3 FSB çalışanının yaralandığı bilgisini de paylaştı.

Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı açıklamada, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.