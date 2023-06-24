  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Amberin Zaman darbe girişiminin kazananını açıkladı

Resmen belli oldu! Elektriğe zam olacak mı?

Akşener 6’lı masadan tekrar ayrıldı! CHP’ye sert sözler! Hesaplaşacağız Bay Kemal

Dolar kuru 30 TL'yi geçer mi? Ekonomistlerden bayram sonrası için Türkiye piyasasına beklenmedik yorum

Wagner ne kadar maaş alıyor?

Yunanistan’da 2023’ün ilk çeyreğinde bilançosu: Göz göre göre binlerce lira altın satın aldılar!

Türk enerji devi yenilenebilir enerji hamlesi yaptı: Mercedes-Benz Türk’ün tesislerinde güneş enerjisi adımı

Ruslar'dan o şehrimizde petrol için Türkiye planı! Flaş karar, sürpriz mutabakat haberi verdi! Dünya devleri şaşkın

Hızlı taşıma devi Getir Fransa'da iflas başvurusu yaptı! Yüzlerce işçi maalesef işsiz kalacak

İsrail'den Türkiye'ye beklenmedik teklif! 'Yardımcı olun yapalım' demeye hazırlanıyorlar
Ekonomi Rusya'da darbe yaşanırken Ruslardan flaş Türkiye kararı
Ekonomi

Rusya'da darbe yaşanırken Ruslardan flaş Türkiye kararı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 18:45:00 -
Rusya'da darbe yaşanırken Ruslardan flaş Türkiye kararı

Darbe girişiminin yaşandığı Rusya'da, Türkiye’nin 2023 yazında Ruslar için bir numaralı yurtdışı tatil destinasyonu haline geldiği bildirildi.

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği (RST), Türkiye’nin 2023 yazında Ruslar için bir numaralı yurtdışı tatil destinasyonu haline geldiğini bildirirken, halihazırda satılan tüm yurtdışı turlarının yüzde 35-65’inin Türkiye’ye yapıldığını duyurdu.

GazetemRu’nun aktardığına göre, Birlik tarafından yapılan açıklamada, yılın başında otel fiyatlarındaki artış nedeniyle Türkiye’ye yönelik paket tur satışlarında bir düşüş yaşanmasına rağmen, haziran ayı sonunda bu destinasyonun taleplerde ilk sırada yer aldığı vurgulandı.

RST Başkan Yardımcısı Dmitry Gorin, geçen yıl yoğun sezonda Türkiye’ye haftada 750 uçuş gerçekleştirildiğini, bu yıl ise 22 Rus şehrinden Türkiye’nin İstanbul, Ankara, Alanya, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir şehirlerine haftada en fazla 1200 uçuş yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Geçen yıla kıyasla daha fazla uçuş imkanının olduğuna dikkat çeken Gorin konu hakkında yaptığı açıklamada, “Uçak bilet fiyatları istikrarlı ve uygun. Geçen yıla kıyasla uçuş sayısındaki artış ve yurt dışına uçan filodaki önemli artış sayesinde rublenin geçen yıla göre zayıflamasına rağmen Türkiye’ye ulaşım daha uygun hale geldi. Uçak bileti, geleneksel olarak bir yurtdışı tur paketi maliyetinin yüzde 50-60’ını oluşturuyor. Buna göre, piyasada ne kadar çok uçuş olursa fiyatlar da o kadar düşüyor” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23