Rusya'da darbe krizi derinleşiyor: Rusya'da Darbe girişimi sonrası Vlademir Putin'den sıkıyönetim kararı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzasıyla, sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün gözaltında tutulmasına izin veren yasa yürürlüğe girdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'dan ayrıldığı iddialarını yalanlayarak, "Başkan, Kremlin Sarayın’da çalışıyor” dedi. Putin ayrıca sıkıyönetim kararlarına karşı çıkanların 30 günlük hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılmasına dair yasayı onayladı.

Rusya'da darbe krizi derinleşiyor: Vlademir Putin'den sıkıyönetim kararı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzasıyla, sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün gözaltında tutulmasına izin veren yasa yürürlüğe girdi.Rusya'da darbe krizi büyüyor. Wagner, Moskova'ya doğru yürüyüşe geçti. Rostov'da konuşlanan Wagner paralı asker grubu, başkanı Yevgeniy Pirigojin'in 'Moskova'ya gireceğiz' açıklamasıyla ilerlemeye baladı. Başkentte ise önlemler artırılıyor.

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Şehrin önemli noktalarına zırhlı araçları konuşlandırılırken hukuki açıdan da önlem alınıyor. Bu kapsamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün gözaltında tutulmasına izin veren yasayı imzaladı.

Detaylar şöyle;

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da oylama sunularak kabul edilen "sıkıyönetim ihlallerine dair yasa tasarısı", Wagner’in isyan başlattığı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önüne geldi. Putin'in imzasıyla onaylanan yasaya göre göre sıkıyönetim kurallarına uymayanlar 30 gün idari tutuklama cezası veya para cezasıyla karşılaşabilecek.

Yasaya göre Rusya Federasyonu sınırları içerisinde hareket eden araçlar şehir dışı ulaşımlarında güzergahlarını belirleyip bu ulaşım planına dair onay almak zorunda kalacak. Bu kurala uymayanlar da para cezası ile karşılaşabilecek veya araçlarına el konulabilecek.

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