Rusya duyuruyu yaptı: Paralı asker grubu Wagner'den darbe alarmı, dengeleri sarsan gelişme! Bu olursa

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında ipler koptu.

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi.

Bunun bir darbe girişimi olmadığını söyleyen Yevgeny Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen ve Rus ordusunu Wagner'e karşı direnç göstermemeye çağıran Prigozhin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigozhin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.

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PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, paralı asker şefi Yevgeny Prigozhin hakkında silahlı isyan çağrısında bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Kremlin, gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.