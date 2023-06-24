  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail eski tanklarını Türklerle savaşmaları için o ülkeye verecek! Resmen ortaya çıktı

Manisa'da yanan tesiste dehşete düşüren anlar yaşandı! Herkes tedirgin: Ceza 7 milyon 330 bin lira olacak

İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

İsmailağa Cemaati'nden İsmail Saymaz'a 'faiz' tokadı! Hadi İsmail utandığını yaz

Bayraktar TB2 SİHA! Türkiye’nin ilk milli SİHA'sı 500’üncüsü üretildi! Türkiye, kardeş ülkeler için katkı, duyurdular

Haluk Özdil, bayram öncesi kuyumcuya koşturacak: Her an yaşanabilir, bu olursa gram altın 4 bin lira olacak

Doktor Selahaddin Semiz'den bir kitap analizi Tasarımın İhtişamı ve Evrimin Tutarsızlığı!

Erdoğan başörtüsüne güvence için anayasayı işaret etti CHP ve avaneleri samimiyet testinde! Muhalefetle çözülmezse millî iradeyle çözülecek

Bakan gözünü alamıyor! Türk Havacılığının SÜPER ŞİMŞEK’i gün sayıyor: Yükselen güç mücadelesi

Türk enerji devi yenilenebilir enerji hamlesi yaptı: Mercedes-Benz Türk’ün tesislerinde güneş enerjisi adımı
Dünya Rusya'da darbe hareketliliği sürüyor! Wagner Rus Güney Askeri Bölge karargahını kuşattı
Dünya

Rusya'da darbe hareketliliği sürüyor! Wagner Rus Güney Askeri Bölge karargahını kuşattı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 08:46:00 -
Rusya'da darbe hareketliliği sürüyor! Wagner Rus Güney Askeri Bölge karargahını kuşattı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyor. Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor.

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, "Karargahta bulunuyoruz. Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor." dedi.

Genelkurmay başkanının karargahtan kaçtığını iddia eden Prigojin, şöyle devam etti:

"Sorun yok. Her şey kontrol altında. Hava Kuvvetlerinin bize değil, Ukraynalılara saldırması için uğraşıyoruz. Wagner'in cephede orduya engel yarattığı haberlerini dinlemeyin. Cephedeki durum bizim yüzümüzden bozulmadı. Buraya geldiğimizde birçok şeyi bir kez daha doğruladık. Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden 3-4 kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000'e kadar asker kaybı yaşanıyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, bölgede hafta sonu için planlanan tüm kitlesel etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiğini bildirdi. Golubev ayrıca, Rostov’dan Taganrog ve kuzey güzergahında geçici trafik kısıtlamalarının uygulandığını bildirdi.

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor" target="_blank">
Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor
Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor

Dünya

Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor

Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı
Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı

Dünya

Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı

ABD'den Rusya'daki darbe girişimine dair açıklama
ABD'den Rusya'daki darbe girişimine dair açıklama

Dünya

ABD'den Rusya'daki darbe girişimine dair açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

Yesinler itler birbirlerini
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23