Rusya'da çocukları mezardan çıkararak koleksiyon yapan caniden kan donduran sözler
Rusya'da mezardan çıkardığı kız çocuklarını mumyalayarak insan bebek koleksiyonu yapan tarihçi Anatoliy Moskvin, çocukların ailelerinden özür dilemeyi reddederek “Kızlarını gömdüler ve onların üzerindeki haklarının bittiğine inanıyorum.” dedi.
Rusya'da 29 kız çocuğunun cesedini mumyalayarak insan bebek koleksiyonu yapan tarihçi Anatoliy Moskvin, mahkemeye çıktı.
Kız çocukların cesetlerini mumyaladı
Rusya'nın Nijnıy Novgorod bölgesinde 53 yaşındaki eski tarihçi Anatoliy Moskvin, 2011 yılında yaşları 3-12 arasında değişen 29 kız çocuğunun cesetlerini mumyaladı.
Daha sonra Moskvin, bebekleri "insan bebek" kolekisyonuna eklediği gerekçesiyle bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Moskvin’in serbest bırakılması için mahkemeye başvurduğu belirtildi.
Kan donduran ifadeler
Moskvin'in mahkemede, ailelerden özür dilemeyi reddederek “Kızlarını gömdüler ve onların üzerindeki haklarının bittiğine inanıyorum.” dedi.
Mezardan çıkarıp insan bebek yapıyordu
Moskvin'in 2011 yılında, Nijnıy Novgorod bölgesindeki mezarlıklardan yeni ölen 29 kız çocuğunu mezardan çıkarak, evinde mumyaladığı ifade edildi. Moskvin'in kız çocuklarının cesetlerinden insan bebek koleksiyonu oluşturduğu kaydedildi.
Cani, beraatini istedi
Moskvin'in evine yapılan baskın sonucu, evinde mumyalanmış 29 kız çocuğuna ait cesetlerin bulunduğu ifade edildi. Rusya'da tarihi dava olarak görülen olayda, tutuklu bulunan Moskvin, annesine bakmak ve evlenmek için mahkemeden beraatini talep etti.