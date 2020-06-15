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Aktüel

Rusya’da casuslukla suçlanan ABD vatandaşına 16 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:00:04 -
Rusya’da casuslukla suçlanan ABD vatandaşına 16 yıl hapis cezası

MOSKOVA (AA) - Rusya’da "casusluk yaptığı" suçlamasıyla yargılanan ABD vatandaşı Paul Whelan, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova Şehir Mahkemesinde Whelan’a yönelik suçlamayla ilgili karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Whelan’ın Rusya’da casusluk yaptığı suçlamasını kabul ederek, 16 yıl hapis cezası kararı verdi.

Whelan’ın avukatı Olga Karlova ise karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Savcılık Whelan için 18 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.

ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, kararla ilgili derin hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.

Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan ABD vatandaşı Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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