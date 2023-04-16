Rusya'da büyük kalleşlik! Cami projesini bakın ne yaparak protesto(!) ettiler

Moskova’nın Kosino-Uhtomski semtinde inşa edilmesi planlanan camiye tepki gösteren Rus milliyetçileri, Kur'an-ı Kerim yaktıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Moskova polisi, provokasyonu "Topluma açıkça saygısızlık göstergesi ve dini duyguları rencide etmek için işlenen halka açık eylemler" olarak nitelendirdi.

Moskova polisinin açıklamasında, "Olayla ilgili bir ceza davası açıldı. Olayın tüm koşullarını aydınlatmak ve zanlıyı tespit edip tutuklamak için kapsamlı arama operasyonları sürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bu ayın başlarında, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehrin Kosino-Uhtomski semtinde inşa edilmesi planlanan cami için yeni bir yer tahsis edeceklerini açıklayarak kararı Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'in başvurusu üzerine aldıklarını bildirmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bölge halkının tepkisini çeken 2 bin 500 metrekarelik cami projesine ilişkin tartışmalara Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov da katılarak cami projesini protesto edenlerin silah altına alınarak Ukrayna'ya gönderilmesini istemişti.