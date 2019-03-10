0553 313 94 23

Rusya'da bölge halkı uyarıldı! 4 bin 500 metreye kül ve duman püskürttü

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yer alan ve yeniden harekete geçen Shiveluch Yanardağı'nın 4 bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü bildirildi.

10 Mart 2019 Pazar 16:24
Rusya'da bölge halkı uyarıldı! 4 bin 500 metreye kül ve duman püskürttü

Rusya’daki Shiveluch Yanardağı’nın yeniden harekete geçerek 4 bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.

"Ciddi bir durum söz konusu değil"

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Shiveluch Yanardağı yeniden harekete geçti. Yanardağın 4 bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Yanardağa yakın bölgelerde yaşayanlar patlama sonrası görüntüleri cep telefonlarına kaydederken patlamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, tehlike oluşturacak bir durumun gerçekleşmediği öğrenildi. Kamçatka Volkanik Patlama Gözlem Merkezi, yanardağ patlamalarının aralıklarla sürebileceğini ancak ciddi bir durum söz konusu olmadığını duyurdu.

Bölge halkı çığ düşmesine karşı uyarıldı

Yanardağ patlamalarının sarsıntılara neden olduğu belirtilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Bölge idaresi tarafından yanardağdaki patlama ve hafif şiddetli depremler nedeniyle çığ tehditleri oluşabileceği konusunda bölgede yaşayanları uyardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:24
  1. Shiveluch Yanardağı
  2. Kamçatka Yarımadası
  3. Kamçatka Volkanik Patlama Gözlem Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi
    1. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    2. Fiji’de 6.2 şiddetinde deprem
    3. Hamza Hamzaoğlu: Bizden daha iyi..
    4. Rus gemisi ülkeyi karıştırdı!..
    5. Darbeci Sisi'den kankasına kıyak!..
    6. Avrupa Komisyonu’ndan Alman otomobil..
    7. Tosyalı Genç Sporcu Karadeniz Bölge..
    8. Kadınların bisiklet konvoyunda gergin..
    9. Gümüşhanespor-Amed Sportif..
    10. MYP Genel Başkan Yardımcısı Aktürk:..
    11. Yeni Orduspor-Düzcespor: 2-0
    12. İmamoğlu’ndan gözlüklü gönderme
    13. "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin aydınlık..
    14. "Kulubün kayyuma gitmesine gönlümüz..
    15. Otomobil altında kalan yaşlı adam ağır..
    16. Tosya Belediyesi son meclis..
    17. Baydilli ev ziyaretlerine devam ediyor
    18. Liseli Muammer , gözyaşları arasında..
    19. "Farklılıklarımızı, insanlığın,..
    20. Tavuk yüklü tır alev aldı
    21. Mehmet Özhaseki: Kültür merkezinin..
    22. Batman’da 3 bin kişilik aşiret HDP’den..
    23. Kilis Belediyespor-Şanlıurfa..
    24. Palandöken'de güneşli havada kayak
    25. "Ekonomik projelerimizi öne aldık"
    26. Jandarmanın ikazına uymayan şüpheli..
    27. Fatih Ocak’tan yetkili sendika..
    28. Filistin’in yeni başbakanı belli oldu
    29. Hindistan 11 Nisan’da genel seçime..
    30. Erol Bulut, radikal kararlar alacak
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor