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Ekonomi Rusya'da beklenmedik petrol ihracatı sonucu şaşırttı:1 milyar dolar arttı! Fiziki hacmi kaç seviyesinde?
Ekonomi

Rusya'da beklenmedik petrol ihracatı sonucu şaşırttı:1 milyar dolar arttı! Fiziki hacmi kaç seviyesinde?

Yeniakit Publisher
2023-04-16 17:30:00 - 2023-04-16 17:37:43
Rusya'da beklenmedik petrol ihracatı sonucu şaşırttı:1 milyar dolar arttı! Fiziki hacmi kaç seviyesinde?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 16 Nisan Pazar 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar... Yaptırımlara rağmen ayakta! Rusya'nın petrol İhracatı artıyor...

Rusya’nın deniz yoluyla petrol ihracatı, 2023’ün ocak, şubat ve mart döneminde 3,5 milyon varile yükseldi. Rus petrolünün ana alıcıları ise Çin ve Hindistan oldu.
Uluslararası finans haber portalı Insider, enerji sektörü araştırma şirketi Kpler’in verilerine göre Rusya’nın deniz yoluyla petrol ihracatının 2023’ün ilk çeyreğinde 3,5 milyon varile yükseldiğini bildirdi.

Bu hacimlerin Ukrayna’da başlatılan askeri operasyon öncesi seviyeleri aştığına dikkat çeken Insider, bu yılın ilk üç ayında Rusya’nın gerçekleştirdiği petrol ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 oranında arttığını vurgulandı.

Şu anda Rus petrolünün ana alıcıları Çin ve Hindistan olurken, bu ülkelere ortalama olarak günde yaklaşık 1,5 milyon varil tedarik ediliyor.

Uzmanlar, Türkiye ve Bulgaristan da Rus petrolünün aktif alıcıları olduğuna vurgu yaparken, Rus petrolünün sadece yüzde 8’inin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gittiği aktarıldı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya’nın mart ayında gerçekleştirdiği petrol ihracatının fiziki hacminin Nisan 2020’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.
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IEA tarafından paylaşılan raporda, Rusya’nın mart ayında petrol ihracatından elde ettiği gelirlerin şubat ayına göre 1 milyar dolar artarak 12,7 milyar dolara yükseldiği vurgulanırken, Rusya’nın deniz yolu üzerinden petrol sevkiyatı hacmi günde 600 bin varil artarak 8,1 milyon varile yükseldi.

Rusya’nın deniz yoluyla petrol ürünleri arzı da bir önceki aya göre 450 bin varil artarak 3,1 milyon varile çıkarken, IEA’ya göre Rusya’nın petrol ihracat gelirleri mart ayında 1 milyar dolar artmasına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 düşük olarak gerçekleşti.

Rusya’nın mart ayında petrol üretimini (gaz kondensatı hariç) 270 bin varil düşürerek günlük 9,58 milyon varile indirdiği, daha önce belirlenen planın 900 bin varil altında üretim yaptığı açıklanırken, Gazetemru'ya göre: ülkenin mart ayından bu yana üretimini şubat ayı günlük ortalama değerlerinden 500 bin varil daha fazla düşürme kararı aldığı da hatırlatıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri tarafından petrol ihracatı kısıtlanan Rusya, mart ayından itibaren petrol üretimini gönüllü olarak günde 500 bin varil azaltmaya başladı.

Bu kararın daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak tarafından duyurulduğunu hatırlatan haber ajansı TASS, kararın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ ülkelerine danışılmadan gönüllü olarak verildiğini vurguladı. 

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