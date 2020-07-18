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Dünya

Rusya’da Azerbaycan-Ermenistan gerilimi! Polisler eşliğinde kovuldular

Rusya'da bulunan gıda devi Food City’nin Azeri sahibi God Nisanov, Ermeni ürünlerine yaptırım uygulama kararı aldı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimin ardından alınan yaptırım kararı sonrası Rusya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde görevli üç diplomatın görüşme talepleri, Azeri işadamı tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 18:39:00 -

Rusya’nın başkenti Moskova’daki en büyük gıda marketlerinden Food City’nin Azerbaycan vatandaşı sahibi God Nisanov, Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı. Nisanov, Rusya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde görevli üç diplomatın görüşme taleplerini reddetmesinin ardından Ermenistanlı diplomatlar, polis eşliğinde dışarı çıkarıldı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında geçen haftadan beri devam eden çatışmalar gözlerin bu bölgeye çevrilmesine neden oldu. Rusya’nın başkenti Moskova’daki en büyük gıda marketlerinden Food City’nin Azerbaycan vatandaşı sahibi God Nisanov ise, Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı. Nisanov, Ermenistan menşeli ürünlere, işletmelerinde yer vermemeye karar verdi.

Ermenistanlı diplomatlar polis eşliğinde dışarı atıldı

Nasinov'un bu kararından vazgeçirmek üzere görüşme talep eden Rusya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nde görevli 3 diplomat ünlü iş insanının kapısını çaldı. Nisanov görüşme talebini reddetti. Ermenistanlı diplomatların ısrarlı davranışları karşısında rahatsız olan Nisanov, durumu Rus polisine bildirdi. Nisanov'un çalışma ofisine gelen Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomatın polis eşliğinde dışarı çıkarıldı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı.

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