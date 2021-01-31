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Dünya Rusya'da 1643 kişi daha gözaltına alındı
Dünya

Rusya'da 1643 kişi daha gözaltına alındı

Rusya'da muhalif Navalnıy'ın tutuklanması sonrası başlayan protesto gösterileri sırasında 1643 kişi daha gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 15:16:00 -
Rusya'da 1643 kişi daha gözaltına alındı

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre 1643 kişi gözaltına alındı. 

Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen izinsiz gösterilere, polisin yoğun tedbirlerine rağmen çoğu lise ve üniversite öğrencisi binlerce kişi katılıyor.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde 338'i Moskova’da, 1643 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.

Aleksey Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarında toplanan bazı göstericiler, hükümet aleyhine slogan atıyor.

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