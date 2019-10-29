Rusya: YPG'nin çekilmesi planlanandan önce tamamlandı

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'la Erivan'da yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Şoygu, "Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca Kürt güçlerine Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre bugün 18.00'de doldu. Bu sürenin dolmasının ardından bölgede 10 kilometre derinlikte Rus-Türk ortak devriyeleri başlayacak.

Şoygu'nun 'çekilme tamamlandı' açıklamasından önce konuşan Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ise "Oldukça karmaşık bir durum söz konusu" dedi. Lavrentyev; "Çok fazla nüans var, yorum yapmak zor. Fakat en önemlisi, Devlet Başkanımızın dediği gibi mutabakatın sağlanmasıyla bu durumun herkese yarar sağlıyor olmasıdır"