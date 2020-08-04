Rusya yine ortalığı karıştıracak! 6 ülke izin verdi, Putin kuruyor

Rusya'nın aralarında Mısır ve Sudan'ın da bulunduğu altı Afrika ülkesinde askeri üs kurma izni aldığı iddia edildi.

Alman Bild gazetesinin Almanya Dışişleri Bakanlığı gizli raporlarına dayandırdığı bilgilere göre, Rusya 2015 yılından bu yana 21 Afrika ülkesiyle askeri iş birliği yapıyor. Önceki dönemde Rusya'nın Afrika kıtasında işbirliği yaptığı ülke sayısının 4 olduğu ifade ediliyor.

Bild'in haberinde Moskova yönetimi Mısır, Eritre, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Sudan ve Mozambik'de askeri üs kurma izni verilmesi kapsamında güvence aldı.

Aynı şekilde haberde, 20 Mali askerinin de Rusya'da eğitim gördüğü ifade edildi.

"Putin'in gizli ordusu" olarak bilinen Wagner'e bağlı özel güvenlik personelinin de Afrika'da oldukça aktif olduğunun ifade edildiği haberde, bu grubun Rusya tarafından Afrika'da çok amaçlı olarak kullanıldığı vurgulandı.

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