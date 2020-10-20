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Aktüel Rusya, Yeni START anlaşması kapsamında ABD ile nükleer savaş başlıklarını "dondurmaya" hazır
Aktüel

Rusya, Yeni START anlaşması kapsamında ABD ile nükleer savaş başlıklarını "dondurmaya" hazır

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:23:31 -
Rusya, Yeni START anlaşması kapsamında ABD ile nükleer savaş başlıklarını "dondurmaya" hazır

MOSKOVA (AA) - Rusya, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması kapsamında nükleer savaş başlıklarını "dondurmaya" hazır olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yeni START anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili 16 Ekim'de ABD'ye nota gönderildiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD ile yaptıkları Yeni START anlaşmasının bir seneliğine uzatılması teklifinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Rusya, bu sürede ABD ile birlikte sahip olduğu nükleer savaş başlıklarının dondurulması konusunda siyasi sorumluluk üstlenmeye hazır. Bu, ABD'nin ek şartlar koşmaması durumda gerçekleşebilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin notaya henüz resmi yanıt vermediği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına hazır olduklarını 14 Ekim'de belirtmişti.

Putin ise 16 Ekim'de söz konusu anlaşmanın bir yıllığına koşulsuz uzatılması teklifinde bulunmuştu.

- Yeni START anlaşması

5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi, Şubat 2021'de sona eriyor.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

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