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Dünya Rusya yatırımlara misilleme yaptı: Dünyaca ünlü iki dev markanın yönetimi Gazprom'a devredildi
Dünya

Rusya yatırımlara misilleme yaptı: Dünyaca ünlü iki dev markanın yönetimi Gazprom'a devredildi

Yeniakit Publisher
2024-04-27 16:26:00 - 2024-04-27 16:42:02
Rusya yatırımlara misilleme yaptı: Dünyaca ünlü iki dev markanın yönetimi Gazprom'a devredildi

Rusya'dan dikkat çeken beklenmedik hamle geldi! Dünyaca ünlü İtalyan Ariston ve Alman Bosch şirketlerinin Rusya'daki yan kuruluşlarının geçici yönetimi Gazprom'a geçti.

İtalyan Ariston ve Alman Bosch şirketlerinin Rusya'daki yan kuruluşlarının geçici yönetimi Gazprom'a geçti. Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geçici olarak yerel yönetimlere verilmişti.

İtalyan Ariston ve Alman Bosch şirketlerinin Rusya'daki yan kuruluşlarının geçici yönetimi Gazprom'a geçti. Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geçici olarak yerel yönetimlere verilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı üreticilerine ait fabrikaların yönetiminin Gazprom'a devredilmesini öngören bir kararname imzaladı.

Buna göre, ülkedeki İtalyan Ariston ve Alman Bosch'a ait varlıkların yönetimi geçici olarak Gazprom grubuna ait JSC Gazprom Household Systems'e devredildi.
Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geçici olarak yerel yönetimlere verilmişti.

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