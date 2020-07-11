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Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu 1 Ukrayna askeri öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-11 18:19:25 -
Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu 1 Ukrayna askeri öldü

KİEV (AA) - Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Donbas bölgesinde "Rus silahlı unsurları"nın Minsk Anlaşması ile alınan ateşkes kararını ihlal ettiği belirtildi.

"Rus silahlı unsurları 10 Temmuz'da 17 defa ateşkesi ihlal etti." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırılar sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 3'ünün ise yaralandığı kaydedildi.

Meydan Müzesinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada da ölen Ukraynalı askerin "Meydan Araştırmaları İnsiyatifi"nin kurucusu aktivist Taras Matviyev olduğu bildirildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

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