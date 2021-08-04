Rusya X-95’i geliştiriyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Askeri Akademisi Başkanı Korgeneral Vladimir Zarudnitskiy, Voennaya Mısl adlı askeri dergi için kaleme aldığı makalede Rusya'nın X-95 adlı yeni uzun menzilli bir hipersonik füze geliştirdiğini yazdı.

Savaş faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için en önemli koşulun hava-uzay alanındaki hakimiyet olduğunu belirten Zarudnitskiy, bu koşulun saldırı ve avcı uçaklarının etkin bir biçimde kullanılmasıyla sağlandığını vurguladı.

Yazar, “Bu amaçla Rus Hava-Uzay Kuvvetleri için Tu-160M stratejik füze taşıyıcı bombardıman uçağı, hipersonik füze sistemi Kinjal, başta hipersonik füze X-95 olmak üzere yüksek hassasiyete sahip uzun menzilli hava silahları gibi yeni ve modernize silah, askeri ve özel teçhizat modelleri geliştiriliyor ve hizmete alınıyor” ifadelerini kullandı.

Korgeneral Zarudnitskiy ayrıca insansız hava araçlarının (İHA), ufuk ötesi tespit radar sistemlerinin, uçaksavar füze sistemlerinin ve son teknolojilerin kullanıldığı diğer askeri teçhizatın geliştirildiğini sözlerine ekledi.

Bu arada savunma sanayi sektöründen bir kaynak, Sputnik’e demecinde yeni hipersonik füzenin Tu-22M3M ve Tu-160M bombardıman uçakları, ayrıca uzun menzilli hayalet uçağı PAK DA için geliştirildiğini belirtti ve ekledi:

'Yeni ürünün prototipleri şimdiden hava araçlarıyla test edildi'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, şubat ayında yaptığı açıklamada farklı tabanlı hipersonik sistemlerin Rusya'nın nükleer olmayan caydırıcı kuvvetlerinin bel kemiği olacağını belirtmişti.