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Gündem Rusya ve Türkiye'den ortak devriye
Gündem

Rusya ve Türkiye'den ortak devriye

Rus ve Türk birlikleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Kamışlı'da ortak devriye yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 15:51:00 -
Rusya ve Türkiye'den ortak devriye

Rusya devriye konvoyu şefi Andrey Çipizubov, Rus ve Türk birliklerin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Kamışlı'da ortak devriye yaptığını açıkladı.

Basın mensuplarına 210.'su düzenlenen ortak devriye hakkında bilgi veren Çipizubov, "Bu bölgede Kasım 2019'dan beri düzenli olarak devriye yapılıyor. Her şey yolunda gidiyor. Bu görevi başarıyla yerine getiriyoruz, zira bir kez daha tekrarlamak isterim ki, devriyeler için titiz bir hazırlık yapılıyor. Bu nedenle her şey yolunda ilerliyor" dedi.

Çipizubov, bazı yerleşim yerlerindeki halkın Rus bayrağının kendi bölgelerinde bulunmasına çok dostane bir şekilde yaklaştığını söyledi.

Çipizubov'un aktardığına göre Rus tarafı devriyeye iki 'Tigr', bir 'Tayfun' ve bir BTR-80 tipi zırhlı araçlarla katılırken Türk askerler Kirpi-2 tipi dört zırhlı araçla katılım sağladı.

Rus Ka-52 ve Mi8 helikopterleri devriye sırasında havadan destek verdi.

22 Ekim 2019'da Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019'da da Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.

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