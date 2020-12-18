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Aktüel Rusya ve Türkiye'den ortak devriye
Aktüel

Rusya ve Türkiye'den ortak devriye

Rus ve Türk askerleri Suriye'nin Haseke vilayetinde ortak devriye görevi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:59:00 -
Rusya ve Türkiye'den ortak devriye

Suriye'deki Rus askeri polis taburunun komutan yardımcısı Sergey Zamay, Rusya ve Türkiye liderleri arasında Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde bugün Haseke'de 117. ortak devriyenin düzenlendiğini söyledi.

Zamay'a göre, devriye güzergahı Kamışlı ile Delek, Kasra, Şuarga yerleşim birimleri arasında 50 kilometrelik bir mesafede gerçekleşti. Görev sırasında yerleşim birimlerinde yasadışı silahlı grupların bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Olağan geçen devriyede 30'dan fazla Rus askeri polisi, yaklaşık 5 askeri araç yer aldı.

Devriye konvoyunun başını BTR-80 zırhlı personel taşıyıcısı çekerken, Türkiye'ye ait Kirpi zırhlı araçları konvoyun ortasında seyretti. Konvoyda iki taraftan 8 askeri teçhizat ve yaklaşık 80 asker görev yaptı.

Rus Mi-8AMTŞ ve Mi-35 helikopterleri konvoya havadan eşlik etti. Rus Orlan-10 insansız hava aracı ise konvoyu havadan izledi. 2 saat süren devriye görevinin ardından, askerler her zamanki görev yerlerine döndü.

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