Rusya ve Türkiye'den gizli anlaşma! Putin'e yakın basın organı duyurdu

"Avrasyacı" politik analist Aleksandr Dugin'in bir dönem genel yayın yönetmeni olduğu, iktidara yanlısı milliyetçi muhafazakar yayın organlarından Tsargrad, Rusya'nın Türk lirasını rezerv paraları arasına katma kararının ardında "iki ülke arasında gizli bir anlaşma olabileceğini" ileri sürdü.



Geçtiğimiz hafta Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Varlık Fonu'nda dolar ve euronun yanı sıra rupi, yuan ve liraya da yer vereceklerini açıklamıştı.



Yayın organına konuşan ekonomist Vasili Koltaşov, Türkiye ile Rusya'nın paralel ithalat konusunda gizli bir anlaşmaya varmış olabileceğini söyledi.



Kolaşov'a göre, Rusya Türk lirasını rezerv parası olarak bulundurmak suretiyle enflasyonla mücadeleye destek verirken, Türkiye de Rusya'nın ihtiyaç duyduğu tüketim ürünlerinin ülkeye girişine yardımcı oluyor olabilir.

Turkrus