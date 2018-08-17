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'Rusya ve Türkiye arasında önemli ekonomik bağlar var'

Eski Rusya Maliye Bakanı Mihail Zadornov, Rusya ile Türkiye arasında önemli ekonomik bağların bulunduğunu belirterek, "Türkiye Rusya'nın en büyük ticaret ortaklarından. Türk lirasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ülkelerimiz arasındaki ticaretin etkileneceğini düşünmüyorum" dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 19:35
'Rusya ve Türkiye arasında önemli ekonomik bağlar var'

Eski Rusya Maliye Bakanı Mihail Zadornov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye verdiği mülakatta, Rus ekonomisini ve Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi.

Türkiye'nin Rus ekonomisi için önemine işaret eden Zadornov, "Türkiye ile önemli ekonomik bağlarımız var. Türkiye Rusya'nın en büyük 10 ticaret ortağı arasında. Türk lirasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ülkelerimiz arasındaki ticaretin etkileneceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaretin devam edeceğini vurgulayan Zadornov, "Turizm, gıda, Rus gazı ticareti ve Rosatom projeleri (Akkuyu Nükleer Güç Santrali) devam edecek. İkili ticaretimiz kesintiye uğramayacaktır" dedi.

ABD'nin Rus ekonomisine yönelik yeni olası yaptırımlarını da değerlendiren Zadornov, "Yeni yaptırımlar belirsizlik yaratırken, yatırımcıların Rusya'dan çekilmesine yol açıyor ancak yine de ABD'nin gündeminde olan yeni yaptırımlarda değişiklik yapılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye, yüzde 37 artarak 13,3 milyar dolara yükselen ticaret hacmiyle Rusya'nın en büyük 4'üncü ticaret ortağı oldu.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 19:35
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