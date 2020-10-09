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Dünya Rusya ve Mısır anlaştı
Dünya

Rusya ve Mısır anlaştı

Rusya ve Mısır, Karadeniz'de tatbikat yapmak üzere gerçekleştirilen görüşmelerde tam olarak anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:10:00 -
Rusya ve Mısır anlaştı

Rusya ve Mısır Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz’de bu yıl sonuna kadar ilk kez ortak deniz tatbikatı yapacağı açıklandı.

Russia Today kanalına göre Rusya Güney Askeri Bölgesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Mısır ve Rus Donanması’ndan heyetler, Karadeniz’de ilk kez gerçekleştirilecek ‘Dostluk Köprüsü-2020 ortak tatbikatının hazırlığı kapsamında Novorossiysk’te üç günlük bir konferans düzenledi” denildi.

Üstünde mutabık kalınan plana göre ortak tatbikatta denizde haberleşmeyi organize etmek ve ikmal yapmak için kuvvetler konuşlandırılacak, bununla birlikte şüpheli gemilere karşı teftiş prosedürleri uygulanacak.

Basın Servisi’ne göre ortak tatbikat, Mısır ve Rus Donanması arasındaki askeri işbirliğini denizde güvenlik ve istikrara hizmet edecek şekilde güçlendirmek ve geliştirmenin yanı sıra yoğun denizcilik alanlarında çeşitli tehditleri engellemek için personel arasında deneyim alışverişini amaçlıyor.

Mısır ve Rusya, 2019 yılında 'Dostluk Oku-1' isimli ortak ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti.

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