Rusya ve Küba'dan ABD'ye çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Moskova'da imzaladıkları ortak bildiride, ABD'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Putin, Canel ile Moskova'da Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Her iki lider görüşmeden sonra ortak bir bildiriye imza attı ve birlikte basın toplantısı düzenledi.

Putin, yaptığı konuşmada, Canel'in devlet başkanlığı görevine geldikten sonra Rusya'ya ilk resmi ziyareti olduğunu, kapsamlı bir görüşme yaptıklarına belirtti.

4 yeni güç ünitesi inşa edilecek

Görüşmenin yapıcı, dostça ve başarılı bir atmosfer içinde geçtiğini ifade eden Putin, imzaladıkları ortak bildirinin iki ülkenin müttefik ve stratejik ilişkilere sahip olduğunu teyit ettiğini dile getirdi.

Enerji alanında iki ülke ilişkilerinin olumlu bir deneyime sahip olduğunu söyleyen Putin, Rus petrolünün Küba ekonomisine katkı sağladığını ve enerji güvenliğini garanti ettiğini bildirdi. Rus enerji firmalarının Küba'daki çalışmalarını anlatan Putin, Küba Termik Santrali'nde Rusya tarafından 4 yeni güç ünitesi inşa edileceğini vurguladı.

"ABD'nin anlaşmadan çekilme niyetini yeniden gözden geçirmeye çağırdı"

Küba'ya Rusya tarafından "Küresel Uydu Konumlandırma Sistemi" (GLONASS) yerleştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Putin, "Sonuçta Kübalı ortaklarımız uzaktan iletişim imkanlarına, telekomünikasyon ve uydu hizmetlerine kavuşabilecekler." şeklinde konuştu.

Küba Devlet Başkanı Canel ise Rusya'ya yaptığı ziyaretin Küba devriminin devamlılığı çerçevesinde Fidel Castro ve Raul Castro'nun mirasına sadık kalarak, Rusya ile ilişkileri koruma ve güçlendirme açısından önemli olduğunu kaydetti.

Putin ve Canel'in imzaladığı ortak bildiride, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının önemi vurgulanarak, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için iki ülkenin birlikte çalışacağı bildirildi.

Bildiride, Rus ve Küba liderleri, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilme niyeti konusunda derin üzüntü ve ciddi endişelerini dile getirdi. Bildiride Washington'un bu kararının uluslararası güvenlik ve silah kontrol sistemi için olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirten liderler, ABD'nin bu anlaşmadan çekilme niyetini yeniden gözden geçirmeye çağırdı.