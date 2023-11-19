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Dünya Rusya ve İran'dan Gazze çağrısı!
Dünya

Rusya ve İran'dan Gazze çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 22:42:00 -
Rusya ve İran'dan Gazze çağrısı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’nde acil ateşkes çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’nde son durumu ele aldılar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmenin İran’ın talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği aktarılarak, "Görüşmede Filistin-İsrail çatışmasındaki mevcut duruma odaklanıldı" denildi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde devam eden silahlı çatışmalardan duyulan endişenin dile getirildiği ifade edilen açıklamada, Lavrov ve Abdullahiyan’ın ateşkes çağrısında bulunduğu ve bölgedeki sivil halka acil yardım yapılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

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