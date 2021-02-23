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Dünya Rusya ve İran çatıştı! Yaralı askerler var
Dünya

Rusya ve İran çatıştı! Yaralı askerler var

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Rusya ile İran güçleri arasında çatışma çıktı. Meydana gelen olayda yaralıların olduğu bildiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 13:22:00 -
Rusya ve İran çatıştı! Yaralı askerler var

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde Rusya'nın desteklediği güçlerle İran destekli güçler arasında çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Deyrizor doğu kırsalın, Irak sınırında bulunan El Bukemal kasabasında İran tarafından desteklenen "47. Alay"a bağlı milislerle, Rusya'nın desteklediği "Ulusal Savunma" güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

El Bukemal kasabasındaki El Mari caddesinde Rusya tarafından desteklenen güçlerin merkezine, İran tarafından desteklenen milislerin saldırı düzenlediği ifade edildi.

Yaşanan çatışmalarda her iki taraftan yaralıların olduğu aktarılırken, saldırıyı gerçekleştiren İran destekli milislerin yakalandığı kaydedildi.

Suriye'nin doğusundaki El Bukemal kasabası uzun süredir İran ile Rusya tarafından desteklenen güçlerin çatışmalarına şahitlik ediyor.

İran bölgede Devrim Muhafızları'na bağlı milis güçler konuşlandırırken, burada askeri ve ideolojik anlamda varlığını artırma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Rusya ise aynı bölgede Esed rejimine bağlı güçleri ve Filistinlilerin oluşturduğu Liva el Kudüs grubunu destekliyor.

Son dönemde iki taraf arasındaki çatışmaların artış göstermesi nedeniyle Rusya'nın bölgeye askeri sevkiyat gerçekleştirdiği biliniyor.

Irak sınırında bulunan El Bukemal kasabası, stratejik açıdan oldukça önemli bir konumda. El Bukemal, Kasım 2017'ye kadar IŞİD'in kontrolündeydi.

Kaynak: Mepa News

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