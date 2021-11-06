  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya ve İran arasında nükleer temas
Dünya

Rusya ve İran arasında nükleer temas

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'ın nükleer programını görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 15:51:00 -
Rusya ve İran arasında nükleer temas

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran nükleer programını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un, Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı ve Viyana’daki planın müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına ilişkin beklentilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Taraflar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan, orijinalinde olduğu gibi dengeli bir nükleer anlaşmanın yeniden sağlanmasından yana olduklarını belirtti ve anlaşmadaki tüm katılımcıların hak ve çıkarlarının sağlanmasının tek yolunun bu olduğunu vurguladı.” ifadelerine yer verildi.

İki bakanın ayrıca Afganistan ve Güney Kafkasya’daki durumu da konuştuğu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perinçek'ten bomba iddia: ABD Kılıçdaroğlu'nu harcadı İmamoğlu'nu kullanacak
Gündem

Perinçek'ten bomba iddia: ABD Kılıçdaroğlu'nu harcadı İmamoğlu'nu kullanacak

CNN Türk'te konuşan Doğu Perinçek, ABD'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu harcadığını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü açtığ..
Bomba rapor sonrası ABD’de F-35 depremi! Ülkeler bir bir vazgeçiyor
Dünya

Bomba rapor sonrası ABD’de F-35 depremi! Ülkeler bir bir vazgeçiyor

S-400 tedariki nedeniyle Türkiye'yi F-35 projesinden çıkaran ABD'ye kötü haberler gelmeye devam ediyor.
Gündem

"Ölmüş"ün altından bakın ne çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili sosyal medyada '#ölmüş' etiketi açarak kirli algı operasyonu yürütenlerin asıl niyeti belli oldu. Ayd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay