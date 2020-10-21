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Gündem Rusya ve Fransa sivil katliamının ortağıdır!
Gündem

Rusya ve Fransa sivil katliamının ortağıdır!

Birinci Karabağ savaşı gazilerinden Siyaset Bilimci Arif Paşa, Akit’e yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine yönelik insanlık dışı katliamlarının ortağının, onlara silah, mühimmat, para ve siyasi destek veren Minsk Grubu üyesi Rusya ve Fransa olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:34:00 -
Rusya ve Fransa sivil katliamının ortağıdır!

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Birinci Karabağ savaşı gazilerinden Siyaset Bilimci Arif Paşa, Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Ermeniler savaş meydanından kaçıyor, sivilleri vuruyor!

“Ermeniler savaş meydanından kaçıyor fakat uzaktan sivil yerleşim yerlerine füzelerle saldırıyorlar” diyen Arif Paşa, “Ermenilere her türlü gelişmiş ağır silah ve füzeleri Ruslar ücretsiz olarak gönderiyor. Aslında Rusya açıkça Ermenistan’ın tarafında. Minsk Grubu üyesi Rusya ve Fransa açıkça Ermenistan’ın tarafını tutuyorlar. Ermenilerin alçakça gerçekleştirdikleri sivil ve bebek katliamının ortağı bu iki ülkedir. Terter, Mingeçevr, Ağdam gibi yerlerdeki sivil hedefleri vuruyor Ermeniler. Kendisini demokratik olarak adlandıran dünya bu katliama sessiz kalıyor. Dünyanın bu sivil katliamına sessiz kalmaması gerekir. Ancak köprünün altından çok sular aktı. İlk Karabağ savaşında elimizde hemen hemen hiç ağır silah yoktu. Artık modern silahlarımız ve güçlü bir ordumuz var. Bu kez biz muzaffer olacağız ve tüm topraklarımızı kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

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