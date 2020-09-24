Rusya ve Danimarka’nın gemileri çarpıştı

Avrupa ülkesi Danimarka’dan dünya basınını sarsacak haber geldi. Danimarka ordusu teyakkuza geçerek açıklamalarda bulundu.

Gelen açıklamaya göre, Danimarka ile İsveç arasındaki boğazda Rusya’ya ait bir firkateyninin sivil bir gemiyle çarpıştığı duyuruldu.

Rusya’dan açıklama gelmedi

Rus savaş gemisi ile Danimarka gemisinin çarpışması sonrası Rusya yönetiminde herhangi bir açıklama yapılmadı.

Danimarka ordusu bir tweet'te "Sivil gemi Ice Rose ile bir Rus firkateyni Oresund'un güney kesiminde çarpıştı" ifadelerine yer verdi.

Danimarka silahlı kuvvetlerine ait bir devriye gemisinin ve İsveçli bir römorkörün kaza mahalline geldiğini, güvenliğini sağlamak için Ice Rose'un görevlendirildiği açıklandı.