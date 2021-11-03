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Dünya Rusya ve Çin’den Kuzey Kore teklifi: Yaptırımlar hafifletilsin!
Dünya

Rusya ve Çin’den Kuzey Kore teklifi: Yaptırımlar hafifletilsin!

BM, Kuzey Kore’ye 2017 yılından bu yana ‘en zorlayıcı yaptırımlar’ uyguluyordu. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, “Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlar hafifletilsin” önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 04:37:00 -
Rusya ve Çin’den Kuzey Kore teklifi: Yaptırımlar hafifletilsin!

İki ülke, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için BMGK'ye bir tasarı sundu.

Tasarıda Kuzey Kore'de "sivil halkı ve insani durumu etkileyen" yaptırımların kaldırılması çağrısı yapılıyor.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin deniz ürünleri ve tekstil ihracatına yönelik yasak ile rafine petrol ithalatına ilişkin sınırlamaların kaldırılması isteniyor.

15 ülkeden 9'unun lehte oy kullanması gerekiyor

BMGK'da bir karar tasarısının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

BM Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana da daha önce ülkede kıtlık riski nedeniyle bazı yaptırımların gevşetilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un salgın nedeniyle aldığı sert önlemlerin ülkeyi izole ettiğini ve halkın temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını belirten Quintana, sınırlar kapalı kaldığı sürece kıtlık riskinin de büyüyeceği uyarısı yapmıştı.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

 

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