Rusya ve Çin'den İdlib vetosu Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti. Ayrıntılar geliyor...

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