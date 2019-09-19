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Rusya ve Çin'den İdlib vetosu

Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 19:27
Rusya ve Çin'den İdlib vetosu

Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 19:27
  1. Rusya
  2. Çin
  3. İdlib
  4. BM Güvenlik Konseyi

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  • AbdullahAbdullah23 dk önce
    Rusya ve Çin teröristleri sevmiyor, yapacak birşey yok. 

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