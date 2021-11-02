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Dünya Rusya ve Azerbaycan arasında Karabağ teması
Dünya

Rusya ve Azerbaycan arasında Karabağ teması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Karabağ ile ilgili üçlü bildiriyi görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 19:42:00 -
Rusya ve Azerbaycan arasında Karabağ teması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Lavrov, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin uygulanmasını görüştü.

Güney Kafkasya'da ulaşımın yeniden sağlanmasıyla ilgili başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma grubunun faaliyetini de müzakere eden bakanlar, 3+3 formatındaki (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan + Türkiye, Rusya, İran) iş birliği platformunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bayramov ve Lavrov, Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkileri de müzakere etti.

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