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Gündem Rusya ve ABD PKK'yı masaya oturtmak istiyor
Gündem

Rusya ve ABD PKK'yı masaya oturtmak istiyor

İsviçre'nin Cenevre şehrinde Suriye'nin geleceğini belirleyecek görüşmelerde sonuç çıkmadığını belirten Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Türkiye Temsilcisi Dr. Nezir Hekim PKK/YPG'nin Rusya ve ABD tarafından masaya oturtulmak istendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 05:39:00 -
Rusya ve ABD PKK'yı masaya oturtmak istiyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Türkiye Temsilcisi Dr. Nezir Hekim Cenevre'deki görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını belirterek, nelerin planlandığını anlattı.

PKK'yı masaya oturtmak istiyorlar

En son yapılan görüşmelerde Rusya'nın rejimi daha ciddi olmaya çağırması sonrası yine bir olumlu gelişme göremediklerini belirterek, anayasa yazım görüşmelerinde ciddi bir yoğunlaşma gerektiğini söyledi.

PKK/YPG'nin de Cenevre'de masaya oturtulmak istendiğini belirten Hekim, Bunun arkasında bir ülkenin olmadığını, Rusya, esed rejimi ve Mısır'ın YPG'nin siyasi kolu olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında bir anlaşma olduğunu düşündüklerini söyledi. Hekim, SDG'nin Rusya ve Mısır ile yakın ilişkiler kurduğunu ve 3 devletin de SDG'yi desteklediğini belirtti. Terör örgütlerinin kırmızı çizgileri olduğunu belirten Hekim, terör örgütünün masada olmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, Cenevre'de masada olan grupların kim olduğunu incelediklerini söyledi.

SDG'ye özerklik vaadi verildi

SDG’ye özerklik ve federasyonluk vaatlerinde bulunulduğunun altını çizen Hekim, Söylemlerin hep küçük ülkelerden geldiğini ve bunları tetikleyen ülkelerin ABD-Rusya olduğunu açıkladı.

Özerklik ve federasyon konularının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hekim, Bu durumun sadece Suriye için değil aynı zamanda İran, Irak ve Türkiye için de büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Özerklik oluşumlarına ilişkin Cenevre'de bir tartışmanın geçmediğini ancak bu planlarını yapanların kim olduğunu iyi bildiklerini söyleyen Hekim, çalışmaları Türkiye ile koordineli bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

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