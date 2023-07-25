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Dünya Rusya ülkesinden: Hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yasak geldi! Avrupa Birliği (AB), ABD ve Norveç
Dünya

Rusya ülkesinden: Hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yasak geldi! Avrupa Birliği (AB), ABD ve Norveç

Yeniakit Publisher
2023-07-25 21:26:00 - 2023-07-25 21:28:36
Rusya ülkesinden: Hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yasak geldi! Avrupa Birliği (AB), ABD ve Norveç

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, batılı ülkelerin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Avrupa Birliği (AB), ABD ve Norveç’ten balık ve deniz ürünlerinin ithalatına yasak getirildiğini duyurdu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımlarına yönelik ilave karşı adımların atılmasına devam edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünlerinin ithalatının yasaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu ülkelerden şarap ithalatındaki gümrük vergisinin de yüzde 12,5'ten yüzde 20'ye çıkartılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, AB, ABD ve Norveç'ten söz konusu ürünlerin ithalatının durdurulmasıyla yerli üreticilerin pazarda yaşanacak boşluğu dolduracakları vurgulandı.


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