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Yaşam Türkiye uyarısı! Meteoroloji uzmanı bu paylaşımla yoğurt yiyin çağrısı yaptı: Şok sözler ile kritik uyarı detayı
Yaşam

Türkiye uyarısı! Meteoroloji uzmanı bu paylaşımla yoğurt yiyin çağrısı yaptı: Şok sözler ile kritik uyarı detayı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 21:12:00 - 2023-07-25 21:14:04
Türkiye uyarısı! Meteoroloji uzmanı bu paylaşımla yoğurt yiyin çağrısı yaptı: Şok sözler ile kritik uyarı detayı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten' Yarın herkes yoğurt yesin dedi uyardı: Türkiye'de 24 saatlik afet alarmı... Endişeli bekleyişe saatler kala Türkiye için kritik uyarı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den önemli bir uyarı geldi. Ökten, yarın için beklenen yüksek sıcaklık sebebiyle vatandaşlara özel önerilerde bulundu.

Ökten, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesini tavsiye etti ve "Siyah renk güneş çeker" uyarısında bulundu.

Ayrıca, göz sağlığımızı korumak adına güneş gözlüğü kullanmanın, başımızı güneşten korumak için ise şapka takmanın önemini vurguladı. Güneşin cilt üzerindeki zararlı etkilerini engellemek adına da güneş kremi kullanmayı önerdi.

Ökten, "Mümkünse 11 ile 16 saatleri arası dışarı çıkmayın. Bu saatlerde güneşin zararlı etkileri en üst seviyede olur" dedi.

Aracımızda çakmak, parfüm, gazlı içecek kutusu gibi patlama riski taşıyan maddelerin bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Bu tür maddeler yüksek sıcaklıkta patlama riski taşır" uyarısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ökten, ayrıca bol su tüketilmesi ve yoğurt yeme önerisinde bulundu. "Bol su içmek vücudumuzun su dengesini korumamıza yardımcı olur. Yoğurt ise sindirim sistemimize yardımcı olur ve vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabilir" şeklinde açıklamada bulundu.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in bu uyarı ve önerilerini dikkate alarak, yarınki sıcak hava koşullarından korunabiliriz. Kendimizi ve sevdiklerimizi bu konuda bilinçlendirelim ve sağlığımızı korumaya özen gösterelim.

SİGORTA ŞİRKETLERİ DE SICAK HAVA UYARISINDA BULUNDU

karar'a göre: Türkiye genelinde faaliyet gösteren sigorta şirketleri de, müşterilerine 26-27 Temmuz tarihlerinde beklenen aşırı sıcaklara karşı uyarılarda bulundu. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklık değerlerinin normalin üzerine çıkması ve aşırı sıcak hava dalgasının etkisini göstermesi bekleniyor.

Sigorta şirketleri, bu dönemde olası sağlık problemleri, hasarlar ve diğer risklerle ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, müşterilerinin alabileceği önlemler konusunda tavsiyelerde bulundu.

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