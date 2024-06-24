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Dünya Rusya, Ukrayna'yı İskender-M ile vurdu: 4 ölü, 40 yaralı
Dünya

Rusya, Ukrayna'yı İskender-M ile vurdu: 4 ölü, 40 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 19:04:00 -
Rusya, Ukrayna'yı İskender-M ile vurdu: 4 ölü, 40 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine 'İskender-M' füzeleriyle düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Donetsk bölgesinin Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle çifte saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus birliklerin aynı yeri yarım saat arayla iki kere vurduğuna dikkat çekilerek, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İlk saldırının hemen ardından saldırı yerine gelen 3 polisin de ikinci saldırıda yaralandığı aktarılan açıklamada, en az 18 evin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, olay yerinde tüm acil servislerin hizmet verdiği ifade edildi.
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