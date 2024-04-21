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Dünya Rusya Ukrayna'ya ağır darbe indirdi! Görüntüleri yayınladılar
Dünya

Rusya Ukrayna'ya ağır darbe indirdi! Görüntüleri yayınladılar

Yeniakit Publisher
2024-04-21 22:28:00 -

Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Rusya tarafından Dnipro havalimanına yapılan saldırının görüntüleri paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 24 Şubat 2022'den bu yana devam ederken Ukrayna, Donbas bölgesinin yakınında bulunan Dnipro havalimanında şiddetli patlamalar oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı Dnipro havaalanında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 model savaş uçağının yanı sıra bir kontrol merkezi, bir hava hedef tespit radarı ve bir S-300PS karadan havaya füze sistemi fırlatıcısını imha ettiklerini açıkladı.

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