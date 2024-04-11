  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki kişinin ölümüne sebebiyet veren motosikletli teröriste ödül gibi ceza!

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! Yapay zeka belirledi...Fenerbahçe şokta

Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...

Bayramın ikinci gününe dikkat! Meteroloji'den üst üste uyarı

Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız

Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Kavşağı boks ringine çevirdiler! O anlar kamerada

11 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Bir Davutoğlu riyakarlığı! Yıl: 2014 Konu: Gazze

MHP'den emanetçi başkana tokat gibi tepki! 'Darbecilere göz kırpan Özgür Özel illüzyon çabasında'
Dünya Rusya Ukrayna’da enerji tesislerini vurdu
Dünya

Rusya Ukrayna’da enerji tesislerini vurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-11 18:55:00 -
Rusya Ukrayna’da enerji tesislerini vurdu

Ukrayna genelinde enerji tesislerine saldırı düzenleyen Rusya, başkent Kiev’de büyük bir elektrik santralini vurdu.

Ukrayna genelinde bugün çok sayıda enerji tesisine saldırı düzenleyen Rus güçleri, başkent Kiev’de büyük bir elektrik santralini füze ve insansız hava aracı (İHA) ile vurdu. Kiev yakınlarındaki Trypilska termik santralinden bir yetkili yaptığı açıklamada, Rusya’nın gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılar nedeniyle santralin de tamamen tahrip olduğunu söyledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıda toplam 82 füze ve İHA kullanıldığını ve hava savunma sistemlerinin gelen 18 füze ile 39 İHA’yı düşürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, saldırıyı “terör” olarak belirtirken, “Hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var, göz kapamaya ve uzun tartışmalara değil” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna'daki yakıt ve enerji tesislerinin vurulduğu belirtilirken, saldırıların Ukrayna’nın Rusya’daki petrol, gaz ve enerji tesislerine yönelik düzenlediği İHA saldırılarına bir yanıt olduğu aktarıldı.

Elektrik şebekesi operatörü Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada da, Odesa, Harkov, Zaporijya, Lviv ve Kiev bölgelerine düzenlenen saldırılarda trafo merkezlerinin ve elektrik üretim tesislerinin zarar gördüğü aktarıldı.

 

ABD, Rusya orayı da ele geçirecek diyerek paylaştı: Operasyon ile ilgili çarpıcı iddialar! Önlem alınmalı
ABD, Rusya orayı da ele geçirecek diyerek paylaştı: Operasyon ile ilgili çarpıcı iddialar! Önlem alınmalı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD, Rusya orayı da ele geçirecek diyerek paylaştı: Operasyon ile ilgili çarpıcı iddialar! Önlem alınmalı

Rusya-Türkiye ve Çin hattında Ay istasyonuna katılmak için temaslar! Türkiye açıklaması: Türkiye katılmak istiyor
Rusya-Türkiye ve Çin hattında Ay istasyonuna katılmak için temaslar! Türkiye açıklaması: Türkiye katılmak istiyor

Teknoloji

Rusya-Türkiye ve Çin hattında Ay istasyonuna katılmak için temaslar! Türkiye açıklaması: Türkiye katılmak istiyor

Rusya-Ukrayna müzakere tarihi belli oldu
Rusya-Ukrayna müzakere tarihi belli oldu

Dünya

Rusya-Ukrayna müzakere tarihi belli oldu

Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu
Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu

Dünya

Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23