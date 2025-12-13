Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, 6-12 Aralık tarihlerini kapsayan bir haftalık süre zarfında, Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde bulunan 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana imha edilen Ukrayna askeri teçhizatına dair detaylı rakamlar paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 6-12 Aralık'ta Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Liman, Kurilovka, Kuçerovka; Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye; Zaporijya bölgesindeki Novodanilovka; Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rovnoye, Seversk ve Çervonoye yerleşim birimleri kurtarıldı" ifadesine yer verildi.
SAVAŞ BAŞLANGICINDAN BU YANA İMHA EDİLEN ASKERİ TEÇHİZAT
Bakanlığın açıklamasında ayrıca savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 669 uçak, 283 helikopter, 102 binin üzerinde İHA, 639 hava savunma füze sistemi, 26 bin 506 tank ve zırhlı araç, 1630 çok namlulu roketatar, 31 bin 875 fazla obüs ve havan topu ile 49 bine yakın özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.
