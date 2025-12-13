  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mehmet Akif Ersoy ilk kez açıklama yaptı! “Suçlamaları kabul etmiyorum”

Soruşturma açıldı! TBMM'deki tacize 4 gözaltı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon Euro’ya yükseldi

Yarım asırlık sır ortaya çıktı: 1975’te düşen THY uçağının enkazı tespit edildi! Su altı dronu ile işte böyle görüntülendi

Enver Aysever’i rezil eden değerlendirme: Yalılarda onlar oturuyor ama parayı sağcılar seviyor!

Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler! Önce Türkmenistan şimdi de Rusya

MSB’den önemli açıklamalar! SDG'yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!

Özgür Özel, Ali Mahir ve Cemal Enginyurt… 7 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

‘Biz sana ne yaptık Esed’! İsyan eden Nusayriler için tepinen Ali Mahir bunlara kör
Dünya Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik
Dünya

Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, 6-12 Aralık tarihlerini kapsayan bir haftalık süre zarfında, Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde bulunan 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana imha edilen Ukrayna askeri teçhizatına dair detaylı rakamlar paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 6-12 Aralık'ta Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Liman, Kurilovka, Kuçerovka; Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye; Zaporijya bölgesindeki Novodanilovka; Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rovnoye, Seversk ve Çervonoye yerleşim birimleri kurtarıldı" ifadesine yer verildi.

SAVAŞ BAŞLANGICINDAN BU YANA İMHA EDİLEN ASKERİ TEÇHİZAT

Bakanlığın açıklamasında ayrıca savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 669 uçak, 283 helikopter, 102 binin üzerinde İHA, 639 hava savunma füze sistemi, 26 bin 506 tank ve zırhlı araç, 1630 çok namlulu roketatar, 31 bin 875 fazla obüs ve havan topu ile 49 bine yakın özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23