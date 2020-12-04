Rusya-Ukrayna sınırında çatışma!
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. Sınırda çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. Sınırda yaşanan çatışmada 1 kişinin öldüğü bildirildi.
FSB, üç silahlı kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalıştığını açıkladı. Açıklamada, olayın Belgorod kenti yakınlarındaki sınır bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.
Bir kişi hayatını kaybetti
İhlalciler gözaltı girişimi sırasında güvenlik güçlerine silahlı mukavemet gösterdi. Güvenlik güçlerinin karşı ateş açması neticesinde, saldırganlardan birisi hayatını kaybetti, ikisi Ukrayna tarafında saklandı. Açıklamada konuyla ilgili başka ayrıntı verilmedi.