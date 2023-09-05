Rusya-Ukrayna savaşının arka planı şaşırtıyor! Uzman isim canlı yayında açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulunan Güçlüer, 2014 yılında ABD ve İngiliz Özel Kuvvetlerinin Ukraynalıları şehir savaşları için özel olarak eğittiğini söyledi.

"Savaşmak isteyen taraf Ukrayna"

"Ukrayna'da barış olmaz" ifadelerini kullanan Güçlüer, "Savaşmak isteyen taraf Rusya değil artık. Ukrayna barış yapmak istemiyor. Rusya şuan dese ki, 'Donbas'ı da veriyorum. Kırım'ı da veriyorum. Buna bile razı olmazlar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye planı

Öte yandan ABD'nin yeni Suriye planına dair önemli açıklamalarda bulunan Güçlüer, Amerikan'ın "Esad rejiimini değiştirip kendi kontrollerine alarak bölgedeki aktörlerle savaştırmak" isteyeceğini vurguladı. Yeni bir Ukrayna'yı Suriye'de hedeflediğini söyledi.



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Suriye'de, Türkiye dahil 3 büyük aktörün arasını açacak planların hayata geçirileceğinin altını çizen Güçlüer'in ilgili analizi şöyle:

"Özellikle Türkiye, Rusya ve İran arasında olası provokasyonlara karşı daha dikkatli olmamız gereken zamana girdik. Esad'ın kontrolündeki Dürzilerin yaşadığı yerlerde çok sayıda isyan var bastırılamıyor."

Kaynak: Haber 7