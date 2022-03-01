Rusya-Ukrayna savaşı sürerken şok karar! Doları yasakladılar
Rusya-Ukrayna savaşı altı gündür devam ederken Moskova yönetimine yönelik sert yaptırımların ardı arkası kesilmiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın SWIFT yaptırımına karşı, Rusya vatandaşlarına dolarla yatırım yapmalarını yasaklama kararı aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının 6. gününde ABD'nin başını çektiği Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına her geçen gün yenisi ekleniyor.
Son olarak, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılma girişimine Putin'den sert missilleme geldi.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede dolarla yurt dışına kredi ve borç verme yasağı getirdi.
Putin imzayı attı
Dolarla borç yasağının AB ülkeleri ve ABD'nin Rusya'yı swift sisteminden çıkarılacağını açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnamenin Vladimir Putin tarafından imzalandığı belirtildi.
Kararnameyle, ihracat yapan Rus şirketlerine döviz satma zorunluluğu getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Uluslararası ticaretle uğraşan şirketler, döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satmak zorundadır.” ifadesine yer verildi.
Ülkedeki döviz işlemlerine de bazı yasaklar getirildiği aktarılan açıklamada, "Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklanmıştır.” denildi.