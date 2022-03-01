Rusya-Ukrayna savaşı sürerken dikkat çeken adım! Türkiye'den İHA istiyorlar

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Prystaiko, Ukrayna ordu mensuplarının Türk yapımı saldırı drone'ları ile ilgili Türkiye'de hali hazırda eğitim aldıklarını söyledi.

İngiliz medyasının sorularını yanıtlayan Prystaiko, Türk drone'ları ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Kendi saldırı drone’umuz yok, Kamikaze drone’u adını verdiğimiz bir türü üretmeye çalışıyoruz. Bu arada farklı ülkelerden keşif drone’ları kullanıyoruz. Daha fazla saldırı drone’u konusunda Türkiye ile temas halindeyiz. Türkiye bize bunları sağlıyor ama drone’ları etkili bir şekilde kullanmaktan halen uzağız. Yeterli ölçeğe ulaşabilmiş değiliz. Elimizde yeterince drone operatörü var ve bunlar şu anda halen Türkiye’de eğitim alıyorlar."

Türkiye geçtiğimiz dönemde Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışında bulunmuş, Ukrayna ordusu SİHA'ları Donbas bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlere karşı tecrübe etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği bugünlerde ise Bayraktar TB2'ler Ukrayna ordusunun karadan gösterdiği direnişe destek olarak ülkedeki Rus askeri hedeflerini bombalamaya devam ediyor.

Kaynak: BBC Türkçe, Mepa News