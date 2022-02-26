Yaklaşık yedi yıldır süren Rusya-Ukrayna krizinde silah sesleri 24 Şubat’ta duyulmaya başlandı. Milyonlar ise bu savaşın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşı 3.dünya savaşına döner mi?

Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter? Rusya Ukrayna savaşına başka ülkeler katılır mı?

Rusya'nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev savaşın durumuyla ilgili konuştu. Medvedev, Savaşın Putin'in belirlediği hedeflere ulaşılana kadar süreceğini belirtti.

Kiev’de çatışma yaşandı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç 1+1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Şehirde çatışmalar olduğunu ve Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini aktaran Balasinoviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile sınırındaki bölgelere ilave askeri birlikler yerleştirmeye başladığı belirtildi.

Rus ordusunun kayıplarının arttığına işaret edilen açıklamada, "Rus birliklerinin tahmini kayıpları, 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu ve 'Buk' füze sistemi." ifadelerine yer verildi.

3 bin 500'den fazla Rus asker öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak, ülkesindeki durumla ilgili yaptığı açıklamada, Herson, Mikolayev, Odesa ve Mariopol kentlerinde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile polisin ülkedeki durumu kontrol altında tuttuğuna dikkati çeken Podolyak, "Kiev ve Kiev bölgesindeki durumun da kontrol altında" olduğunu vurguladı.

Podolyak, "Sabah itibarıyla 3 bin 500'den fazla Rus asker öldürüldü ve 200'ü esir alındı." ifadesini kullandı.

Bağlantı kesildi

Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirmişti.

Hollanda'dan Ukrayna'ya destek

Hollanda Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Ukrayna'nın ek askeri malzeme desteği talebinde bulunduğu ve bunun karşılanacağı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesinin tedarik edileceği belirtildi.

Silah, radar ve miğfer gibi farklı askeri malzemelerin bir kısmının bugün sevk edildiği kaydedilen açıklamada, diğerlerinin de en kısa sürede nakledileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'da güvenliğin tahmin edilemez durumda olduğu ve ülkenin batısındaki Lviv'de de güvenlik durumunun kötüleştiği gerekçesiyle daha önce Kiev'den Lviv'deki Hollanda destek merkezine taşınan büyükelçilik görevlilerinin Polonya'ya geçecekleri bildirildi.

Hollanda hükümeti, 18 Şubat'ta Ukrayna'ya radar ve miğfer gibi farklı askeri malzeme yardımında bulunacağını açıklamıştı.

Ukrayna'da bebekler sığınaklarda doğdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında hamile kadınlar bebeklerini sığınaklarda dünyaya getirdi.

Kyiv Independent'ın haberine göre, Kiev'de halk, Rusya'nın saldırılarından korunmak için sığınaklara koştu. Kiev'de sığınak olarak kullanılan bir metro istasyonuna gelen 23 yaşındaki hamile kadının gece saatlerinde sancıları başladı. Kadın, etraftakilerin de yardımıyla sığınakta doğum yaptı. Doğumun ardından hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında, Kiev'deki sığınaklarda dünyaya gelen ilk bebeğin fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kiev'deki sığınaklardan birinde (bildiğimize göre) ilk bebek dünyaya geldi. Yerin altında, yanan binaların ve Rus tanklarının yanında." ifadeleri kullanıldı. Söz konusu doğum, uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Diğer yandan, Herson kenti Belediye Başkanı Ihor Kolyhaiev de kentteki sığınaklarda iki bebeğin gece dünyaya gözlerini açtığını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağının vurulduğunu bildirmişti.