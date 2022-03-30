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Teknoloji Rusya-Ukrayna savaşı internet devini de vurdu! Krizin eşiğinde
Teknoloji

Rusya-Ukrayna savaşı internet devini de vurdu! Krizin eşiğinde

Piyasa değeri 31 milyar dolardan 6.8 milyar dolara gerileyen Rus teknoloji şirketi Yandex'in, ABD'nin Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle 12-18 ay içinde yarı iletken kriziyle karşı karşıya kalabileceği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 19:06:00 - 2022-03-30 19:11:15
Rusya-Ukrayna savaşı internet devini de vurdu! Krizin eşiğinde

Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya yönelik ithalat kısıtlamaları nedeniyle Rus teknoloji şirketi Yandex'in yarı iletken sıkıntısı yaşayabileceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana uluslararası ortaklıkları sonlanan Yandex, bir yandan da Kremlin'in internet yasaklarıyla mücadele ediyor.

Yaptırım uygulanıyor

 

Şirketin 2 Yönetim Kurulu Üyesi istifa ederken, ABD'nin yatırımlarında hedef alınan üst yönetici Tigran Khudaverdyan ise istifaya zorlandı. AB, Yandex Yöneticisi Khudaverdyan'ın işgal günü gerçekleştirilen toplantıya katılması nedeniyle yaptırımlara tabi tutulduğunu açıklamıştı.

Piyasa değeri 6.8 milyar dolara geriledi

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte şirketin piyasa değeri Kasım'daki 31 milyar dolardan 6.8 milyar dolara geriledi.

Rusya'nın yarı iletken ve diğer teknoloji donanımları için önemli yarı iletken üreticilerinden Çin'e yönelebileceği belirtilse de Çin'in uluslararası yaptırımlara maruz kalmamak için çekimser kalabileceği ifade ediliyor.

 

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