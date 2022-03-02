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Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını vurabilir
Ekonomi

Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını vurabilir

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya Ukrayna Savaşı’nın, bu iki ülkeden hububat ve ayçekirdeği ithal eden Türkiye’yi etkilemesinden endişe ettiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 01:45:00 -
Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını vurabilir

Başkan Dönmez, yaptığı açıklamada BUYSAD verilerine göre gerçekleşen Şubat ayı tencere enflasyonu rakamlarını paylaşırken, dünyadaki gelişmelerin gıda fiyatlarına yansımalarını değerlendirdi. Ocak ayında 14,9 olan gıda enflasyonunun, Şubat ayında 4,4 olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Dönmez, Kasım Aralık ayında dövizdeki yükselişin Ocak ayında gıda fiyatlarına yansıdığını, ancak Şubat ayı ile birlikte piyasanın nispeten durulduğunu kaydetti. Hazır yemek sanayicileri olarak gıda fiyatlarını yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Dönmez, gıda enflasyonunun 1 Ocaktan bugüne kadar yüzde 18 arttığını bildirdi.

Başkan Dönmez, açıklamasında küresel gelişmelere de değinerek, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış ile Rusya Ukrayna savaşının Türkiye’yi olumsuz etkilemesinden duydukları endişeyi dile getirdi. Rusya’nın dünyanın önemli petrol ve doğalgaz üreticilerinden biri olduğunu, Ukrayna’nın da doğalgaz sevkiyatında kilit ülke konumuna dikkat çeken Coşkun Dönmez, “Maalesef, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın savaş sebebiyle önümüzdeki süreçte de devam etmesi endişesi yaşıyoruz. Enerji fiyatlarındaki artış, ülke ekonomilerine, dolaylı olarak da enflasyona etki ediyor” dedi.

Coşkun Dönmez, Rusya Ukrayna savaşının her iki ülkeden hububat, bakliyat ve yağlı tohum ithalatı yapan Türkiye’yi olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu da söyledi. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna’dan buğday ve ay çekirdeği ithal ettiğini hatırlatan Dönmez, “Buğday arzında yaşanacak sıkıntı, un ve ekmek fiyatlarını, ay çekirdeği ithalatındaki aksaklık da yağ fiyatlarını etkileyebilir. Gıda enflasyonu zaten sektörümüzün belini büküyor. Şimdi de küresel gelişmelerden kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıyayız. Umarız, tarımsal ürün ithalatında yaşanması muhtemel sıkıntılar, bu ürünler farklı ülkelerden temin edilerek çözülür” diye konuştu.

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