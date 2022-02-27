Rusya-Ukrayna savaş hattından şok haber! Dünyanın en büyük uçağı vuruldu

Dünyanın en büyük uçağı ve aynı zamanda Ukraynalıların gururu olan Antonov An-225, Rusya tarafından havaya uçuruldu.

Antonov şirketinin ana üssü olan Gostomal Havalimanı’nda bulunan Antonov An-225, Rusya'nın hedefi oldu.

Rus Özel Kuvvetleri'nce savaşın ilk günlerinden hava indirme yapılan Gostomal Havalimanı’nda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Dünyanın ağır yükünü çekiyordu

Antonov şirketince "Buran Uzay Mekiğini" taşıma amacıyla üretilen An-225, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalmıştı.

Antonov An-225 üretildiği ilk tarihten bu yana dünyanın en ağır yüklerinin taşımacılığında kullanılıyordu.

Türkiye'ye de defalarca kez gelmişti

An-225, daha yük taşımacılığı kapsamında defarlarca İstanbul Havalimanına gelmişti. Gerçekleştirdiği teknik inişin ardından uçak Kiev’e dönmüştü. Uçak havacılık meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyordu.

Azami 640 ton kalkış ağırlığı ve 250 ton yük taşıma kapasitesiyle "En Büyük Kalkış Ağırlığı" alanında dünyanın en büyük uçağıdır. İlk uçuşunu yaptığı yılda (1988) en yakın rakibi olan Lockheed C-5 Galaxy'den de %50 daha büyük idi.

Antonov An-225, Guinnes Rekorlar Kitabı'na 240 alanda aday gösterilmiştir.