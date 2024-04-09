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Dünya Rusya-Ukrayna müzakere tarihi belli oldu
Dünya

Rusya-Ukrayna müzakere tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-09 16:46:00 -
Rusya-Ukrayna müzakere tarihi belli oldu

İsviçre'nin arabuluculuğunda Luzern kentinde yapılması planlanan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin tarihi belli oldu.

İsviçre'nin arabuluculuğunda Luzern kentinde yapılması planlanan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin tarihi belli oldu.

İsviçre arabuluculuğunda gerçekleşmesi beklenen Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin tarihi belli oldu.

ABD medyasından Bloomberg'e konuşan ve ismi açıklanmayan yetkililer, görüşmelerin haziran ayında yapılacağını duyurdu.

MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ 16-17 HAZİRAN 2024'TE YAPILACAK

Yetkililer, İsviçre'nin Luzern kentinde 80 ile 100 arasında ülkenin katılım sağlayacağı görüşmelerin 16-17 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşeceğini belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının sözcülerinden biri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Rusya ve Avrupa'nın perspektiflerine ek olarak, Rusya'nın nihai anlamda sürece dahil edilmesinde kilit rol oynayacak Küresel Güney'i dinlemek de önemli. Bu nedenle Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Suudi Arabistan'la yakın temastayız" bilgisini verdi. Ancak Rusya ve Çin'in görüşmelere katılıp katılmayacağı hakkında net bir kararın olmadığı belirtiliyor.
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RUSYA İLE ÇİN'İN KATILMASI BEKLENİYOR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski 6 Nisan 2024 tarihli açıklamasında, görüşmelerin tarihini İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd ile belirleyeceklerini ifade etmişti. Çin hükümeti, geçen ay Rusya'nın olmadığı bir müzakereye katılmayacağını bildirmişti.

Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik olarak başlattığı topyekûn saldırıların ilk günü olan 24 Şubat 2022'den bu yana arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye, aynı sene İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmıştı.

KırımHaberAjansı

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