  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya-Ukrayna krizinin nabzını tuttuk
Dünya

Rusya-Ukrayna krizinin nabzını tuttuk

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesi, binlerce tank ve ağır silahın sınır boyunca konuşlandığı, Rusya ve Ukrayna arasında muhtemel bir savaşın fitilinin her an ateşlenebileceği bölge olarak dünyanın diken üstünde izlediği bir merkeze dönüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 12:01:00 -
Rusya-Ukrayna krizinin nabzını tuttuk

Muhammet Kutlu  Ankara

Taraflar krize dair kendi tezlerini dünyaya duyururken, Akit, krizin merkezindeki Donbas’tan iki önemli isme mikrofon uzattı...

Bölge halkı tedirgin

Eski Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Dışişleri Bakanı, Toplum Odası Başkanı Aleksandr Kofman, şunları dile getirdi: “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıların sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. Üstelik Minsk Protokolü uyarınca silahsız olması gereken bölgede. Sınır köylerindeki halk ölüm tehlikesi ile burun buruna. Bir vatandaş ve 5 yaşındaki çocuk öldürüldü. Provokasyonlarla Donetsk’i savaşın içine çekmek istiyorlar. Rusya, Kuzey Akım-2 doğal gaz iletim hattını tamamlamak üzere. Projeyle çıkarları zedelenecek olan ABD, bir şekilde Moskova’yı Ukrayna’nın doğusundaki çatışmanın içine çekmeye çalışıyor. Çatışmaların alevlenmesi durumunda yeni yaptırımlarını görmek de elbette sürpriz olmayacaktır.”
Donbas’ta faaliyet gösteren News Front Enformasyon Ajansı’nın (NFI) Başkanı Konstantin Knırik de şunları söyledi:

ABD çatışma peşinde

“Ukrayna’da birkaç yıl içinde birkaç NATO askeri üssü oluşturuldu. ABD’li askeri uzmanlar, Ukrayna askerlerini bu üslerde çatışmalar için eğitti. Amerikalılar sadece eğitmekle kalmayıp, Ukrayna birliklerini yönlendirip komuta ediyorlar. Donbas 450 bin Rus vatandaşına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda bölgede yaşayanlar, Ukrayna vatandaşlarının sahip olduğu başta sivil haklar dahil olmak üzere seçim, sosyal yardımlar, emeklilik gibi haklardan mahrum. En önemlisi, Amerikalılar için kesinlikle sonuç önemli değil, onlar Rusya’nın gerçekten bu çatışmaya müdahale etmesi durumunda, Ukrayna’nın yenilgiye mahkum olduğunu biliyor. Ancak Amerikalılar için bölgede bir savaşın gerekliliği önemlidir, sonucu değil!”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin
Siyaset

Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, TRT 1’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin kayıtlarının Z kuşağının adreslerine gönderilmesi ge..
Altını olanları heyecanlandıracak bomba iddia: Bu gerçekleştiğinde...
Ekonomi

Altını olanları heyecanlandıracak bomba iddia: Bu gerçekleştiğinde...

Altın fiyatları artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların cevapları merak ediliyor. Yatırımcılar altın fiy..
Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Sarıgül, tedavisinin ardından bir basın açıkla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay