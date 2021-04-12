Rusya-Ukrayna krizinin nabzını tuttuk

Muhammet Kutlu Ankara

Taraflar krize dair kendi tezlerini dünyaya duyururken, Akit, krizin merkezindeki Donbas’tan iki önemli isme mikrofon uzattı...

Bölge halkı tedirgin

Eski Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Dışişleri Bakanı, Toplum Odası Başkanı Aleksandr Kofman, şunları dile getirdi: “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıların sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. Üstelik Minsk Protokolü uyarınca silahsız olması gereken bölgede. Sınır köylerindeki halk ölüm tehlikesi ile burun buruna. Bir vatandaş ve 5 yaşındaki çocuk öldürüldü. Provokasyonlarla Donetsk’i savaşın içine çekmek istiyorlar. Rusya, Kuzey Akım-2 doğal gaz iletim hattını tamamlamak üzere. Projeyle çıkarları zedelenecek olan ABD, bir şekilde Moskova’yı Ukrayna’nın doğusundaki çatışmanın içine çekmeye çalışıyor. Çatışmaların alevlenmesi durumunda yeni yaptırımlarını görmek de elbette sürpriz olmayacaktır.”

Donbas’ta faaliyet gösteren News Front Enformasyon Ajansı’nın (NFI) Başkanı Konstantin Knırik de şunları söyledi:

ABD çatışma peşinde

“Ukrayna’da birkaç yıl içinde birkaç NATO askeri üssü oluşturuldu. ABD’li askeri uzmanlar, Ukrayna askerlerini bu üslerde çatışmalar için eğitti. Amerikalılar sadece eğitmekle kalmayıp, Ukrayna birliklerini yönlendirip komuta ediyorlar. Donbas 450 bin Rus vatandaşına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda bölgede yaşayanlar, Ukrayna vatandaşlarının sahip olduğu başta sivil haklar dahil olmak üzere seçim, sosyal yardımlar, emeklilik gibi haklardan mahrum. En önemlisi, Amerikalılar için kesinlikle sonuç önemli değil, onlar Rusya’nın gerçekten bu çatışmaya müdahale etmesi durumunda, Ukrayna’nın yenilgiye mahkum olduğunu biliyor. Ancak Amerikalılar için bölgede bir savaşın gerekliliği önemlidir, sonucu değil!”